ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін хоче підняти ціну на електрику для населення: усі подробиці

STYLERЖиття    24.05.2020 - 17:13
Кабмін хоче підняти ціну на електрику для населення: усі подробиці
Ціна на електрику в Україні (фото: РБК-Україна)

Кабмін хоче підвищити ціну на електрику з 1 жовтня

Ціна на електрику в Україні може збільшитися вже з 1 жовтня. Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує, що з 1 жовтня 2020 року ціна за перші 100 кВт-годину зросте з 0,9 до 1,68 гривні. Таким чином в уряді хочуть скасувати пільгову ціну для населення і підвищити тариф більш ніж у півтора раза.

Цю інформацію підтверджує Міненергетики, яке представило презентацію меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу. Чиновники вважають, що таке рішення дозволить державі заощадити 3,1 мільярда гривень.

При цьому тільки за календарний рік завдяки підвищенню ціни на електроенергію бюджет може додатково отримати 11,6 мільярда гривень. Від реструктуризації "зелених" тарифів: СЕС – 15%, ВАГА – 7,5% держава може отримати 6,6 мільярда гривень.

А від збільшення тарифу оператора системи передачі - 1,3 мільярда гривень за кожні 10 грн/МВтчас тарифу ОСП. В Міненергетики очікують, що загальний ефект зниження "зеленого" тарифу у порівнянні з 2019 роком складе 27,5%. Про це повідомляє БізнесЦензор.

За словами журналістів, з презентацією ознайомився президент України Володимир Зеленський, але він не став її затверджувати.

Нагадаємо, що ми писали про те, як помінялися ціни і тарифи з моменту обрання президентом Зеленського.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 травня введено закон "Про житлово-комунальні послуги", яким передбачено цілий ряд нововведень. При цьому за борги по "комуналці" почнуть нараховувати пеню і будуть відключати послуги, це не стосується електрики та газу.

Крім того, за борги по комунальним послугам нараховуватимуть пеню, а також можуть відключати послуги. Але це не стосується електрики та газу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України электричествокоммунальные платежи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся