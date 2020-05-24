Кабмин хочет поднять цену на электричество для населения: все подробности

Цена на электричество в Украине (фото: РБК-Украина)

Кабмин хочет повысить цену на электричество с 1 октября

Цена на электричество в Украине может увеличиться уже с 1 октября. Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует, что с 1 октября 2020 года цена за первые 100 кВт-час вырастит с 0,9 до 1,68 гривны. Таким образом в правительстве хотят отменить льготную цену для населения и повысить тариф более чем в полтора раза.

Данную информацию подтверждает Минэнергетики, которое представило презентацию меморандума о сокращении "зеленого" тарифа. Чиновники считают, что такое решение позволит государству сэкономить 3,1 миллиарда гривен.

При этом только за календарный год благодаря повышению цены на электроэнергию бюджет может дополнительно получить 11,6 миллиарда гривен. От реструктуризации "зеленых" тарифов: СЕС – 15%, ВЕС – 7,5% государство может получить 6,6 миллиарда гривен.

А от увеличения тарифа оператора системы передачи - 1,3 миллиарда гривен за каждые 10 грн/МВтчас тарифа ОСП. В Минэнергетики ожидают, что общий эффект снижения "зеленого" тарифа по сравнению с 2019 годом составит 27,5%. Об этом сообщает БизнесЦензор.

По словам журналистов, с данной презентацией ознакомился президент Украины Владимир Зеленский, но он не стал ее утверждать.

Напомним, что мы писали о том, как поменялись цены и тарифы с момента избрания Зеленского президентом.

Ранее сообщалось о том, что с 1 мая введен закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым предусмотрен целый ряд нововведений. При этом за долги по "коммуналке" начнут насчитывать пеню и будут отключать услуги, это не касается электричества и газа.

Кроме того, за долги по коммунальным услугам будут насчитывать пеню, а также могут отключать услуги. Но это не касается электричества и газа.

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Автор: Иван Романенко