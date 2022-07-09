Українцям назвали основні симптоми алергії: як з нею боротися
При алергії людина відчуває такі перші симптоми як свербіж, чхання, нежить і висип на тілі в момент, коли імунна система починає реагувати на чужорідний білок, що міститься в їжі, пилку або шерсті тварини.
Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.
Що робити при симптомах алергії?
Уникайте контакту з алергенами. Якщо ви помітили перші симптоми і знаєте, на що у вас алергія – уникайте алергену. Якщо відчуваєте симптоми, але не розумієте, чим вони викликані — зверніться до сімейного лікаря — при необхідності він направить вас до вузького спеціаліста.
Прийміть безрецептурні антигістамінні препарати. Вони пригнічують імунну відповідь і полегшують симптоми.
Для зняття закладеності носа можна використовувати спрей для звуження судин, як при застуді. Кашель допоможуть полегшити льодяники.
Якщо перераховані способи не допомагають – слід звернутися до лікаря, який призначить більш специфічні ліки.
Основа профілактики алергії-припинення контакту з алергеном:
- намагайтеся не виходити на вулицю без необхідності, особливо утримуйтеся від прогулянок під час вітру, він підсилює симптоми;
- носіть і маску, і окуляри, щоб захиститися від пилку;
- у приміщенні краще перебувати за щільно закритими дверима і вікнами;
- завжди майте при собі виписані лікарем антигістамінні препарати;
- після повернення з вулиці обов'язково мийте руки з милом (а краще прийміть душ), ніс промивайте фізіологічним сольовим розчином;
- робіть вдома вологе прибирання, не тримайте речей, які накопичують велику кількість пилу
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