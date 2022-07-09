Українцям назвали основні симптоми алергії: як з нею боротися

При алергії людина відчуває такі перші симптоми як свербіж, чхання, нежить і висип на тілі в момент, коли імунна система починає реагувати на чужорідний білок, що міститься в їжі, пилку або шерсті тварини.

Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.

Що робити при симптомах алергії?

Уникайте контакту з алергенами. Якщо ви помітили перші симптоми і знаєте, на що у вас алергія – уникайте алергену. Якщо відчуваєте симптоми, але не розумієте, чим вони викликані — зверніться до сімейного лікаря — при необхідності він направить вас до вузького спеціаліста.

Прийміть безрецептурні антигістамінні препарати. Вони пригнічують імунну відповідь і полегшують симптоми.

Для зняття закладеності носа можна використовувати спрей для звуження судин, як при застуді. Кашель допоможуть полегшити льодяники.

Якщо перераховані способи не допомагають – слід звернутися до лікаря, який призначить більш специфічні ліки.

Основа профілактики алергії-припинення контакту з алергеном: