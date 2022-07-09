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Українцям назвали основні симптоми алергії: як з нею боротися

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Субота 09 липня 2022 11:59
Українцям назвали основні симптоми алергії: як з нею боротися Як проявляється алергія (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При алергії людина відчуває такі перші симптоми як свербіж, чхання, нежить і висип на тілі в момент, коли імунна система починає реагувати на чужорідний білок, що міститься в їжі, пилку або шерсті тварини.

Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.

Що робити при симптомах алергії?

Уникайте контакту з алергенами. Якщо ви помітили перші симптоми і знаєте, на що у вас алергія – уникайте алергену. Якщо відчуваєте симптоми, але не розумієте, чим вони викликані — зверніться до сімейного лікаря — при необхідності він направить вас до вузького спеціаліста.

Прийміть безрецептурні антигістамінні препарати. Вони пригнічують імунну відповідь і полегшують симптоми.

Для зняття закладеності носа можна використовувати спрей для звуження судин, як при застуді. Кашель допоможуть полегшити льодяники.

Якщо перераховані способи не допомагають – слід звернутися до лікаря, який призначить більш специфічні ліки.

Основа профілактики алергії-припинення контакту з алергеном:

  • намагайтеся не виходити на вулицю без необхідності, особливо утримуйтеся від прогулянок під час вітру, він підсилює симптоми;
  • носіть і маску, і окуляри, щоб захиститися від пилку;
  • у приміщенні краще перебувати за щільно закритими дверима і вікнами;
  • завжди майте при собі виписані лікарем антигістамінні препарати;
  • після повернення з вулиці обов'язково мийте руки з милом (а краще прийміть душ), ніс промивайте фізіологічним сольовим розчином;
  • робіть вдома вологе прибирання, не тримайте речей, які накопичують велику кількість пилу

Раніше ми писали, кому не можна їсти полуницю і чому ароматні ягоди іноді можуть бути небезпечні.

Нагадаємо також, перед цим лікарі назвали перевірені засоби, які заспокоюють кашель без ліків.

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