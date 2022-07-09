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Украинцам назвали основные симптомы аллергии: как с ней бороться

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 11:59
Украинцам назвали основные симптомы аллергии: как с ней бороться Как проявляется аллергия (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При аллергии человек испытывает такие первые симптомы как зуд, чихание, насморк и сыпь на теле в момент, когда иммунная система начинает реагировать на чужеродный белок, содержащийся в пище, пыльце или шерсти животного.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Что делать при симптомах аллергии?

Избегайте контакта с аллергенами. Если вы заметили первые симптомы и знаете, на что у вас аллергия – избегайте аллергена. Если чувствуете симптомы, но не понимаете, чем они вызваны — обратитесь к семейному врачу — при необходимости он направит вас к узкому специалисту.

Примите безрецептурные антигистаминные препараты. Они подавляют иммунный ответ и упрощают симптомы.

Для снятия заложенности носа можно использовать спрей для сужения сосудов, как при простуде. Кашель помогут облегчить леденцы.

Если перечисленные способы не помогают – следует обратиться к врачу, который назначит более специфическое лекарство.

Основа профилактики аллергии – прекращение контакта с аллергеном:

  • старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно воздерживайтесь от прогулок во время ветра, он усиливает симптомы;
  • носите и маску, и очки, чтобы защититься от пыльцы;
  • в помещении лучше находиться за плотно закрытыми дверями и окнами;
  • всегда имейте при себе выписанные врачом антигистаминные препараты;
  • по возвращении с улицы обязательно мойте руки с мылом (а лучше примите душ), нос промывайте изотоническим солевым раствором;
  • делайте дома влажную уборку, не держите вещей, которые накапливают большое количество пыли

Ранее мы писали, кому нельзя есть клубнику и почему ароматные ягоды иногда могут быть опасны.

Напомним также, перед этим врачи назвали проверенные средства, которые успокаивают кашель без лекарств.

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