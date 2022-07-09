Украинцам назвали основные симптомы аллергии: как с ней бороться
При аллергии человек испытывает такие первые симптомы как зуд, чихание, насморк и сыпь на теле в момент, когда иммунная система начинает реагировать на чужеродный белок, содержащийся в пище, пыльце или шерсти животного.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
Что делать при симптомах аллергии?
Избегайте контакта с аллергенами. Если вы заметили первые симптомы и знаете, на что у вас аллергия – избегайте аллергена. Если чувствуете симптомы, но не понимаете, чем они вызваны — обратитесь к семейному врачу — при необходимости он направит вас к узкому специалисту.
Примите безрецептурные антигистаминные препараты. Они подавляют иммунный ответ и упрощают симптомы.
Для снятия заложенности носа можно использовать спрей для сужения сосудов, как при простуде. Кашель помогут облегчить леденцы.
Если перечисленные способы не помогают – следует обратиться к врачу, который назначит более специфическое лекарство.
Основа профилактики аллергии – прекращение контакта с аллергеном:
- старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно воздерживайтесь от прогулок во время ветра, он усиливает симптомы;
- носите и маску, и очки, чтобы защититься от пыльцы;
- в помещении лучше находиться за плотно закрытыми дверями и окнами;
- всегда имейте при себе выписанные врачом антигистаминные препараты;
- по возвращении с улицы обязательно мойте руки с мылом (а лучше примите душ), нос промывайте изотоническим солевым раствором;
- делайте дома влажную уборку, не держите вещей, которые накапливают большое количество пыли
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