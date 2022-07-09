Украинцам назвали основные симптомы аллергии: как с ней бороться

При аллергии человек испытывает такие первые симптомы как зуд, чихание, насморк и сыпь на теле в момент, когда иммунная система начинает реагировать на чужеродный белок, содержащийся в пище, пыльце или шерсти животного.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Что делать при симптомах аллергии?

Избегайте контакта с аллергенами. Если вы заметили первые симптомы и знаете, на что у вас аллергия – избегайте аллергена. Если чувствуете симптомы, но не понимаете, чем они вызваны — обратитесь к семейному врачу — при необходимости он направит вас к узкому специалисту.

Примите безрецептурные антигистаминные препараты. Они подавляют иммунный ответ и упрощают симптомы.

Для снятия заложенности носа можно использовать спрей для сужения сосудов, как при простуде. Кашель помогут облегчить леденцы.

Если перечисленные способы не помогают – следует обратиться к врачу, который назначит более специфическое лекарство.

Основа профилактики аллергии – прекращение контакта с аллергеном: