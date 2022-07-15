Українцям пояснили, хто готує укриття для учнів і чи треба батькам "скидатися"

Хто відповідає за облаштування укриття в навчальному закладі?

Відповідальність - на засновнику. Саме він зобов'язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним навчального закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов (частина 6 статті 25 закону України "Про освіту").

Хто має виділити кошти на облаштування укриття в навчальному закладі?

Відповідно до статті 78 закону України "Про освіту", фінансування шкіл / коледжів /вишів відбувається за кошти місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством (наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо). Тобто, органи місцевого самоврядування мають виділити кошти на облаштування укриття.

Також джерелом фінансування для облаштування укриттів може бути міжнародна допомога.

Батьки також можуть допомагати фінансово для облаштування укриттів за допомогою благодійної допомоги, але це має бути добровільна допомога - ніхто не може змушувати батьків здавати будь-які кошти на облаштування укриття.

Хто визначає готовність укриття?

Орган місцевої влади - засновник навчального закладу - формує комісію, яка організовує періодичні огляди стану захисних споруд, оцінює стан готовності укриття, наявність і перевірку працездатності основного обладнання.

Це потрібно, щоб виявити недоліки в їх стані утримання та експлуатації, передбачити заходи щодо приведення захисної споруди в готовність.

За результатами оцінки стану готовності складається акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту за формою згідно з додатком 11 до цих Вимог.

Які вимоги до оснащення протирадіаційних укриттів у навчальних закладах?

Протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей від впливу на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження (стрілецької, артилерійської зброї, авіаційних бомб, гранат та інше).

Проектується і будується за спеціальними нормами ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту" та має нормовані захисні властивості.

Протирадіаційне укриття має таке спеціальне інженерне обладнання:

двері (звичайна, посилена);

вентиляція (до 50 осіб - природна, більше - з механікою);

стаціонарне електроживлення;

якщо більше ніж на 20 осіб - каналізація і водопровід, менше - баки з питною водою і виносна тара для нечистот.

Чи є туалет, запаси води, вентиляція, опалення та інше в найпростіших укриттях - підвалах?

Правилами визначено такі вимоги та кроки для підготовки підвального приміщення. Неминуче: