Українцям запропонували оплачувати обсервацію в готелях самостійно, а не з бюджету

Фото: Владислав Криклій (з відкритих джерел)

Прибувшим з В'єтнаму українцям запропонували оплачувати обов'язкову обсервацію в готелі за свій рахунок

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував українцям, які прибули з В'єтнаму літаком в аеропорт Бориспіль 29 березня, сплачувати обов'язкову обсервацію в готелі своїм коштом, а не коштом державного бюджету. Про це пише "Цензор.Нет".

"Перед вильотом цього рейсу посольство України у В'єтнамі запропонував людям по прильоту відправитися на обсервацію в готелі Рамада або Пуща Конгрес – своїм коштом. При цьому посольство послалося на те, що вартість ще буде уточнюватися Міністерством інфраструктури. Уявіть собі здивування людей, які вже напевно знали, що уряди всіх країн проживання та харчування в готелях оплачують з бюджету, але тільки не український уряд. На адресу посольства посипалися гнівні відгуки, а воно чекало, що скаже Криклій, але міністр мовчав", - пише видання.

Водночас, за словами голови експертної ради Українського аналітичного центру Бориса Кушнірука, останні події показали, що держава в особі того ж Мінінфраструктури не здатна приймати рішення і діяти в нестандартних умовах.

"Безумовно, Криклій не є самостійною фігурою і не він приймає рішення про виділення грошей з бюджету на евакуацію наших громадян та їх подальше розміщення в готелях на карантин. Але в його силах було поставити ці важливі питання. Станом на цей момент за кордоном перебувають близько 9000 українців. І я не впевнений, що їх повернуть без того приниження, через які пройшли ті, хто повертався з Польщі та інших країн. Все говорить про те, що наша інфраструктура в будь-якій іншій кризовій ситуації також буде паралізовано", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ухилення від проходження обов'язкової обсервації після повернення в Україну з-за кордону буде жорстко каратися.