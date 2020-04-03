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Украинцам предложили оплачивать обсервацию в гостиницах самостоятельно, а не из бюджета

STYLERЖизнь    03.04.2020 - 12:13
Украинцам предложили оплачивать обсервацию в гостиницах самостоятельно, а не из бюджета
Фото: Владислав Криклий (из открытых источников)

Прибывшим из Вьетнама украинцам предложили оплачивать обязательную обсервацию в гостинице за свой счет

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил украинцам, прибывшим из Вьетнама самолетом в аэропорт Борисполь 29 марта, оплачивать обязательную обсервацию в гостинице за свой счет, а не за счет государственного бюджета. Об этом пишет "Цензор.Нет".

"Перед вылетом этого рейса посольство Украины во Вьетнаме предложило людям по прилету отправиться на обсервацию в гостиницы Рамада или Пуща Конгресс – за свой счет. При этом посольство сослалось на то, что стоимость еще будет уточнятся Министерством инфраструктуры. Представьте себе удивление людей, которые уже наверняка знали, что правительства всех стран проживание и питание в отелях оплачивают из бюджета, но только не украинское правительство. В адрес посольства посыпались гневные отклики, а оно ждало, что скажет Криклий, но министр молчал", - пишет издание.

В то же время, по словам главы экспертного совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, последние события показали, что государство в лице того же Мининфраструктуры не способно принимать решения и действовать в нестандартных условиях.

"Безусловно, Криклий не является самостоятельной фигурой и не он принимает решение о выделении денег из бюджета на эвакуацию наших граждан и их дальнейшее размещение в гостиницах на карантин. Но в его силах было поднять эти важные вопросы. По состоянию на этот момент за рубежом находятся около 9000 украинцев. И я не уверен, что их вернут без того унижения, через которые прошли те, кто возвращался из Польши и других стран. Все говорит о том, что наша инфраструктура в любой другой кризисной ситуации также будет парализована", - считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что уклонение от прохождения обязательной обсервации после возвращения в Украину из-за границы будет жестко наказываться.

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