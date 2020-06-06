Українцям приготували неприємний сюрприз з трудовими книжками

Трудові книжки в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям повідомили малоприємну новину

Трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудову діяльність і стаж будь-якого працівника. Однак тепер її наявність абсолютно нічого українцям не гарантує.

Запис у трудовій книжці більше не гарантує працівникам, що їм буде нараховано трудовий стаж. Своєю думкою в ефірі каналу "Україна 24" поділився економіст Тарас Козак.

"Наші громадяни звикли, що трудовий стаж - це запис у трудовій книжці. В радянські часи так повелося, якщо записано в трудовій книжці - значить стаж йде. Насправді, з 2017 року ситуація змінилася. Зараз грає роль страховий стаж. Тобто вважаються тільки ті місяці, за які були сплачені внески. Тобто коли громадянин був оформлений на роботу офіційно, і роботодавець платив за нього ЄСВ", - пояснив Козак.

ЄСВ - консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

Виходить, якщо роботодавець з якихось причин не сплатив єдиний соціальний внесок або платив зарплату в конверті, то за цей місяць громадянин не отримає страховий стаж і цей період не буде врахований.

Таким чином, працівник може думати, що у нього 40 років стажу, а за підсумком цифра виявиться значно меншою. Важливо враховувати ці моменти, щоб потім не довелося розгрібати наслідки неправильних дій.

Нагадаємо, що в Україні планують запустити автоматичне нарахування пенсій.

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Автор: Дарья Русина