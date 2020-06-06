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Украинцам приготовили неприятный сюрприз с трудовыми книжками

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 14:55
Украинцам приготовили неприятный сюрприз с трудовыми книжками
Трудовые книжки в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцам сообщили малоприятную новость

Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и стаж любого работника. Однако теперь ее наличие абсолютно ничего украинцам не гарантирует.

Запись в трудовой книжке больше не гарантирует работникам, что им будет начислен трудовой стаж. Своим мнением в эфире канала "Украина 24" поделился экономист Тарас Козак.

"Наши граждане привыкли, что трудовой стаж - это запись в трудовой книжке. В советские времена так повелось, что записано в трудовой книжке - значит стаж идет. На самом деле, с 2017 года ситуация изменилась. Сейчас играет роль страховой стаж. То есть считаются только те месяцы, за которые были уплачены взносы. То есть когда гражданин был оформлен на работе официально, и работодатель платил за него ЕСВ", - пояснил Козак.

ЕСВ - консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

Получается, если работодатель по каким-то причинам не уплатил единый социальный взнос или платил зарплату в конверте, то за этот месяц гражданин не получит страховой стаж и данный период не будет учтен.

Таким образом, работник может думать, что у него 40 лет стажа, а по итогу цифра окажется значительно меньше. Важно учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось разгребать последствия неправильных действий.

Напомним, что в Украине планируют запустить автоматическое начисление пенсий.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины трудоустройство
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