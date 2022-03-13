Українцям розповіли, яким буде курс валют після війни

Під час війни Росії проти України у багатьох областях обміняти гривні на долари чи євро доволі складно. Більше того, у обмінниках курс валют, м'яко кажучи, не вигідний. Разом з тим, населення нашої країни може повністю задовільняти свої потреби в національній валюті.

Але що ж буде з курсом долара і євро після закінчення військової агресії РФ? Про це читайте у нашому матеріалі нижче.

Який курс долара і євро сьогодні?

З початку війни курс зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року - долар 29,25 грн, а євро 33,17 грн.

Однак через те, що торги на міжбанку призупинені, а на готівковому ринку клієнти не можуть офіційно купити валюту, у обмінниках долар продають/купують по 32-37 грн, а євро - 36-42 грн (в залежності від регіону та його близькості до європейських кордонів).

Курс валют у одному з обмінників Києва 12 березня (фото: facebook.com/klimetin)

Яким буде курс після війни?

Сьогодні валютний ринок в Україні працює в режимі значних обмежень через військову агресію РФ.

Але у Нацбанку обіцяють: відразу після звільнення нашої землі від окупантів, НБУ у найкоротші терміни повернеться до режиму плаваючого курсоутворення.

А от яким саме буде курс долара і євро після закінчення війни, каже голова НБУ Кирило Шевченко, залежатиме від дуже багатьох параметрів, тому прогнозувати зараз курс неможливо.

"Але можу підтвердити, що після нормалізації ситуації повноцінну роботу валютного ринку буде відновлено в найкоротші терміни", - говорить глава Нацбанку і додає, що запроваджені у воєнний період валютні обмеження будуть скасовані.

У той же час, на думку фінансових експертів ресурсу Мінфін, у перший період після закінчення прямих військових дій котирування долара на міжбанку будуть в межах 32,5-45 грн, а євро - від 35,43 до 49,95 грн.

Але аналітики повторюють тезу Шевченка: прогнозувати курс долара сьогодні дуже складно, бо він залежатиме від багатьох факторів.