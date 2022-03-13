Украинцам рассказали, каким будет курс валют после войны

Во время войны России против Украины во многих областях обменять гривны на доллары или евро довольно сложно. Более того, в обменниках курс валют, мягко говоря, не выгоден. Вместе с тем, население нашей страны может полностью удовлетворять свои потребности в национальной валюте.

Но что же будет с курсом доллара и евро после окончания военной агрессии РФ? Об этом читайте в нашем материале ниже.

Какой курс доллара и евро сегодня?

С начала войны курс зафиксирован на уровне 24 февраля 2022 года - доллар 29,25 грн, а евро 33,17 грн.

Однако из-за того, что торги на межбанке приостановлены, а на наличном рынке клиенты не могут официально купить валюту, в обменниках доллар продают/покупают по 32-37 грн, а евро - 36-42 грн (в зависимости от региона и его близости к европейским границам).

Курс валют в одном из обменников Киева 12 марта (фото: facebook.com/klimetin)

Каким будет курс после войны?

Сегодня валютный рынок в Украине работает в режиме значительных ограничений из-за военной агрессии РФ.

Но в Нацбанке обещают: сразу после освобождения нашей земли от оккупантов, НБУ в кратчайшие сроки вернется к режиму плавающего курсообразования.

А вот каким именно будет курс доллара и евро после окончания войны, говорит глава НБУ Кирилл Шевченко, будет зависеть от очень многих параметров, поэтому прогнозировать сейчас курс невозможно.

"Но могу подтвердить, что после нормализации ситуации полноценную работу валютного рынка будет восстановлена в кратчайшие сроки", - говорит глава Нацбанка и добавляет, что введенные в военный период валютные ограничения будут отменены.

В то же время, по мнению финансовых экспертов ресурса Минфин, в первый период после окончания прямых военных действий котировки доллара на межбанке будут в пределах 32,5-45 грн, а евро - от 35,43 до 49,95 грн.

Но аналитики повторяют тезис Шевченко: прогнозировать курс доллара сегодня очень сложно, потому что он будет зависеть от многих факторов.