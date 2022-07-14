ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, чи можна отримати статус переселенця, якщо немає прописки

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 13:47
Українцям розповіли, чи можна отримати статус переселенця, якщо немає прописки Як отримати статус переселенця (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українці можуть отримати статус переселенця без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях.

Це потрібно зробити після евакуації у разі наявності документів, які підтверджують факт проживання там. Про це повідомили в Урядовому порталі.

Зокрема, для отримання статусу ВПО (внутрішньо переміщеної особи) потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг.

Наприклад, якщо до війни людина жила в Херсоні, а після окупації евакуювалася. Навіть, якщо в паспорті немає відмітки про реєстрацію місця проживання у Херсоні, то вона все одно може отримати статус ВПО.

Така ситуація передбачена у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509.

Як отримати статус

Необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг та надати докази, що підтверджують факт проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

Що може бути доказом:

  • військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
  • трудова книжка;
  • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат про повну загальну середню освіту;
  • документ про професійно-технічну освіту;
  • документ про вищу освіту;
  • довідка з місця навчання;
  • медичні документи;
  • фотографії, відеозаписи.

Раніше ми повідомляли, як оформити статус переселенця у "Дії" і отримувати виплати.

Також ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Переселенці з Донбасу Внутрішньо переміщені особи
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя