Украинцам рассказали, можно ли получить статус переселенца, если нет прописки
Украинцы могут получить статус переселенца без официальной регистрации места проживания на временно оккупированных территориях.
Это нужно сделать после эвакуации в случае наличия документов, подтверждающих факт проживания там. Об этом сообщили в Урядовом портале.
В частности, для получения статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица) нужно обратиться в органы местного самоуправления или центр предоставления административных услуг.
Например, если до войны жил в Херсоне, а после оккупации эвакуировалась. Даже, если в паспорте нет отметки о регистрации места жительства в Херсоне, то она все равно может получить статус ВПЛ.
Такая ситуация предусмотрена в Порядке оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенной лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 №509.
Как получить статус
Необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг и предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение.
Что может быть доказательством:
- военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
- трудовая книжка;
- документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
- свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат о полном общем среднем образовании;
- документ о профессионально-техническом образовании;
- документ о высшем образовании;
- справка с места обучения;
- медицинские документы;
- фотографии, видеозаписи.
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