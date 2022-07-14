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Украинцам рассказали, можно ли получить статус переселенца, если нет прописки

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Четверг 14 июля 2022 13:47
Украинцам рассказали, можно ли получить статус переселенца, если нет прописки Как получить статус переселенца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы могут получить статус переселенца без официальной регистрации места проживания на временно оккупированных территориях.

Это нужно сделать после эвакуации в случае наличия документов, подтверждающих факт проживания там. Об этом сообщили в Урядовом портале.

В частности, для получения статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица) нужно обратиться в органы местного самоуправления или центр предоставления административных услуг.

Например, если до войны жил в Херсоне, а после оккупации эвакуировалась. Даже, если в паспорте нет отметки о регистрации места жительства в Херсоне, то она все равно может получить статус ВПЛ.

Такая ситуация предусмотрена в Порядке оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенной лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 №509.

Как получить статус

Необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг и предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение.

Что может быть доказательством:

  • военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка;
  • документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат о полном общем среднем образовании;
  • документ о профессионально-техническом образовании;
  • документ о высшем образовании;
  • справка с места обучения;
  • медицинские документы;
  • фотографии, видеозаписи.

Ранее мы сообщали, как оформить статус переселенца в "Дие" и получать выплаты.

Также мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

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