Українців попередили про небезпеку: що трапилося

Магнітна буря 12 квітня накриє Землю. Її пік припадає вечірній час. Через те, що геомагнітна обстановка буде не дуже спокійною, українці можуть відчувати дискомфорт і проблеми зі здоров'ям.

У зв'язку з цим медики розповіли, що потрібно зробити, щоб знизити негативний вплив магнітних бур на організм.

Зокрема, сьогодні варто бути обережними людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, а також тим, у кого є і інші хронічні захворювання. Рекомендується зменшити фізичну активність, подихати свіжим повітрям і постаратися не хвилюватися.

Магнітні бурі в Україні негативно вплинуть на здоров'я (фото: pixabay.com)

Щоб не залежати від магнітних бур і взагалі - будь-яких змін погоди, над собою треба працювати. Лікарі дають ряд практичних порад, які допоможуть поліпшити ваше самопочуття і уникнути неприємностей:

не перепрацьовувати;

повноцінно спати;

правильно харчуватися;

займатися спортом.

А ось напади мігрені, якщо вірити Уляні Супрун, не залежать від електромагнітних бур на Сонці.

"Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітне вплив нашої зірки, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини", - говорить Супрун і додає, що кореляція між геомагнітними бурями і ризиком інсульту у певних групах - це правда.

Зазначимо, що у квітні очікується ще кілька потужних магнітних бур. Так, практично перед Великоднем, у період з 23 по 25 квітня підвищиться ризик загострення серцево-судинних захворювань і підніметься артеріальний тиск.