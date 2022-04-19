ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попереджають про потужну магнітну бурю

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 21:20
Українців попереджають про потужну магнітну бурю Магнітна буря накриє Землю (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Магнітна буря накриє планету вже 20 квітня. Українці теж відчують геомагнітні сплески в середу.

Про це пише профільний ресурс Meteoprog.

Найнебезпечнішим періодом може стати проміжок з 12:00 до 20:00.

До слова, магнітна буря 20 квітня стане останньою в цьому місяці.

Відзначимо, що магнітна буря такої сили може мати негативний вплив на самопочуття метеозалежних і літніх людей.

Які проблеми може викликати магнітна буря

  • сонливість або безсоння
  • головні болі і запаморочення
  • прискорене серцебиття
  • підвищена стомлюваність
  • дратівливість, схильність до депресій і перепадів настрою
  • біль у м'язах і суглобах
  • загострення хронічних захворювань

Експерти також радять у цей день бути обережними тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, особливо - гіпертонія.

    Як знизити вплив магнітних бур на організм

    20 квітня постарайтеся уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження.

    Більше гуляйте на свіжому повітрі, спробуйте виспатися і повноцінно харчуватися цілий день.

    Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто завтра відмовитися.

    Кава та енергетичні напої теж приберіть з раціону. Замініть їх трав'яними чаями.

    Якщо у вас є хронічні захворювання, то тримайте під рукою всі необхідні ліки.

    Раніше були названі всі несприятливі дати в квітні 2022.

    Також читайте про те, що вчені NASA говорять про "зіткнення" Землі з величезним астероїдом 6 травня.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Магнітна буря
    LITE
    Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
    Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ