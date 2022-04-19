ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупреждают о мощной магнитной буре

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 21:20
Украинцев предупреждают о мощной магнитной буре Магнитная буря накроет Землю (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Магнитная буря накроет планету уже 20 апреля. Украинцы тоже почувствуют геомагнитные всплески в среду.

Об этом пишет профильный ресурс Meteoprog.

Самым опасным периодом может стать промежуток с 12:00 до 20:00.

К слову, магнитная буря 20 апреля станет последней в этом месяце.

Отметим, что магнитная буря такой силы может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

  • сонливость или бессонница
  • головные боли и головокружение
  • учащенное сердцебиение
  • повышенная утомляемость
  • раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения
  • боль в мышцах и суставах
  • обострение хронических заболеваний

Эксперты также советуют в этот день быть осторожными тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно - гипертония.

    Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

    20 апреля постарайтесь избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки.

    Больше гуляйте на свежем воздухе, попробуйте выспаться и полноценно питаться целый день.

    От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит завтра отказаться.

    Кофе и энергетические напитки тоже уберите из рациона. Замените их травяными чаями.

    Если у вас есть хронические заболевания, то держите под рукой все необходимые лекарства.

    Ранее были названы все неблагоприятные даты в апреле 2022.

    Также читайте о том, что ученые NASA говорят о "столкновении" Земли с огромным астероидом 6 мая.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Магнитная буря
    LITE
    Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
    Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ