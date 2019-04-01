Українці легко розколюються на табори: Ріапобой висловився про ситуацію в країні

Фото: facebook.com/pianoboy.band

Ріапобой закликав українців поважати думку інших людей

Ріапобой, він же Дмитро Шуров, поділився зі своїми дописувачами своєю думкою про те, що зараз відбувається в Україні. Артист зазначив, що ніхто не поважає і не слухає думку іншого і суспільство через це розколюється. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Відомий музикант підкреслив, що якщо вам не подобається думка опонента, то спробуйте з ним говорити, аргументувати. Це потрібно зробити не заради когось чи чогось, а для нас самих.

"Суспільство, побудоване на бажанні співпрацювати, буде сильніше будь-яких обставин. Його за пару років не побудуєш, це складно, але якщо колективно працювати, то все можливо", - підкреслив Ріапобой.

Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Дописувачі артиста також прокоментували його слова.

"Особисто я не з ким не сварилася через вибори. Тому саме з цього дня почало руйнуватися моє життя. Тому навіть у виборах не брала участь";

"Я взагалі вперше в житті голосувала вчора. Більше впевнена, що зробила правильний вибір, і нарешті наше життя зміниться в кращу сторону, і всієї країни";

"Було таке, запитала просто, а людина одразу почала кричати, не говорити спокійно, а кричати. Люди ми самі себе заганяємо в глухий кут";

"Дай Бог, щоб було бажання працювати. Особисто я ненавиджу ці сварки. Це стільки негативу безрезультатного...";

"Якщо б ваші слова вкласти кожному в голову";

"Сьогодні ту ж ідею намагалася донести в ФБ. Просто не витримала. Боляче і важко за цим спостерігати. І всі, хто поширював негатив і розбрат, тим і продовжують займатися. Одна написала "хто голосував за ___ вийдіть з моїх друзів", серйозно?";

"Дякую вам за Вашу позицію! Теж такої думки! Завжди потрібно залишатися людьми! І вести цивілізований діалог, а не ображати один одного, але "діли і пануй" - це дуже древній метод, на жаль!";

"Скільки бруду в мережі, навіть аргументувати не хочеться";

"Добре сказано - розумні речі зараз рідка річ!";

"А я вирішила на цей раз обійти той негатив, який пов'язаний з виборами І весь час, на провокаційні запитання "За кого будеш голосувати?" відповідала "Я користуюся своїм правом не розголошувати ..." і мене не чіпали. Після виборів тактика провокаторів змінилася, коли їм не відповідаєш, то починається "Ага! Мабуть за ...", відповідаю: "Я несу відповідальність тільки за те, що кажу, а не за те, що ви самі собі придумали".

Нагадаємо, що Ріапобой висловився про виступ українських артистів в Росії.

Раніше повідомлялося про те, що Ріапобой обурився, коли побачив реакцію деяких українців після бою Олександра Усика.