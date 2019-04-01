ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы легко раскалываются на лагеря: Pianoбой высказался о ситуации в стране

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 23:17
Украинцы легко раскалываются на лагеря: Pianoбой высказался о ситуации в стране
Фото: facebook.com/pianoboy.band

Pianoбой призвал украинцев уважать мнение других людей

Pianoбой, он же Дмитрий Шуров, поделился со своими подписчиками своим мнением о том, что сейчас происходит в Украине. Артист отметил, что никто не уважает и не слушает мнение другого и общество из-за этого раскалывается. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Известный музыкант подчеркнул, что если вам не нравится мысль оппонента, то попробуйте с ним говорить, аргументировать. Это нужно сделать не ради кого-то или чего-то, а для нас самих.

"Общество, построенное на желании взаимодействовать, будет сильнее любых обстоятельств. Его за пару лет не построишь, это сложно, но если коллективно работать, то все возможно", - подчеркнул Pianoбой.

Украинцы легко раскалываются на лагеря: Pianoбой высказался о ситуации в стране

Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Подписчики артиста также прокомментировали его слова.

"Лично я не с кем не ссорилась из-за выборов. Потому именно с этого дня начала разрушаться моя жизнь. Поэтому даже в выборах не участвовала";

"Я вообще впервые в жизни голосовала вчера. Более уверена, что сделала правильный выбор, и наконец наша жизнь изменится в лучшую сторону, и всей страны";

"Было такое, спросила просто, а человек сразу начала кричать, не говорить спокойно, а кричать. Люди мы сами себя загоняем в тупик";

"Дай Бог, чтобы было желание работать. Лично я ненавижу эти ссоры. Это столько негатива безрезультатного…";

"Если бы ваши слова вложить каждого в голову";

"Сегодня ту же идею пыталась донести в ФБ. Просто не выдержала. Больно и тяжело за этим наблюдать. И все, кто распространял негатив и раздор, тем и продолжают заниматься. Одна написала "кто голосовал за ___ удалитесь у меня из друзей", серьезно?";

"Благодарю Вас за Вашу позицию! Тоже такого мнения! Всегда нужно оставаться людьми! И вести цивилизованный диалог, а не оскорблять друг друга, но "дели и властвуй" - это очень древний метод, увы!";

"Сколько грязи в сети, даже аргументировать не хочется";

"Хорошо сказано - умные вещи сейчас жидкая вещь!";

"А я решила на этот раз обойти тот негатив, который связан с выборами. И все время, на провокационные вопросы "За кого будешь голосовать?" отвечала "Я пользуюсь своим правом не разглашать ..." и меня не трогали. После выборов тактика провокаторов изменилась, когда им не отвечаешь, то начинается "Ага! Видимо за ...", отвечаю "Я несу ответственность только за то, что говорю, а не за то, что вы сами себе напридумывали".

Напомним, что Pianoбой высказался о выступлении украинских артистов в России.

Ранее сообщалось о том, что Pianoбой возмутился, когда увидел реакцию некоторых украинцев после боя Александра Усика.

Украину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постом Спешил жить: известный астролог рассказал о гибели Кузьмы "Скрябина"
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины музыкантPianoбой
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь