Українці почали активно продавати бебі-бокси, подаровані урядом

Колаж РБК-Україна

Пакет малюка більше не користується великим попитом

Бебі - бокси, вміст яких раніше обурив мережу, нині стає неактуальним для українських споживачів. Набори першої необхідності, які видавалися матерям безкоштовно, намагаються продати задешево на платформах онлайн- оголошень.

Наприклад, на OLX подібний набір можна придбати від 400 до 1500 гривень. В більшості своїй, бебі-бокси просто втрачають колишню популярність або стають неактуальними з різних причин.

"Продам набір новонародженого, все нове, забрали з нього один "бодік". Решта вся є. Причина продажу - пізно отримали, неактуально", - написав продавець з Києва Дмитро. За набір просить 1000 гривень.

Скріншот поста: (olx.ua)

Не менш поганий варіант пропонує продавець зі Львова. Стан новий, за якістю не поступається попередньому товару. Проте коштує трохи дорожче - 1400 грн. Причина продажу не вказана.

Скріншот поста: (olx.ua)

Як повідомлялося, раніше в мережі опублікували фотографії бебі-боксу, які почали отримувати мами новонароджених дітей.

Також ми писали, що обіцяні бебі-бокси мами отримували не раніше кінця вересня.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики в серпні затвердило склад "бебі-боксу" для новонароджених.