Украинцы начали активно продавать бэби-боксы, подаренные правительством

Коллаж РБК-Украина

Пакет малыша больше не пользуется большим спросом

Бэби - боксы, содержимое которых ранее возмутило сеть, нынче становится неактуальным для украинских потребителей. Наборы первой необходимости, которые выдавались матерям бесплатно, пытаются продать задешево на платформах онлайн- объявлений.

Например, на OLX подобный набор можно приобрести от 400 до 1500 гривен. В большинстве своем, бэби-боксы просто теряют былую популярность либо становятся неактуальными по различным причинам.

"Продам набор новорожденного, все новое, забрали из него один "бодик". Остальное все есть. Причина продажи - поздно получили, неактуально", - написал продавец из Киева Дмитрий. За набор просит 1000 гривен.

Скриншот поста: (olx.ua)

Не менее плохой вариант предлагает продавец из Львова. Состояние новое, по качеству содержимого не уступает предыдущему товару. Однако стоит немного дороже - 1400 грн. Причина продажи не указана.

Скриншот поста: (olx.ua)

Как сообщалось, ранее в сети опубликовали фотографии бэби-бокса, которые начали получать мамы новорожденных детей.

Также мы писали, что обещанные бэби-боксы мамы начали получать не ранее конца сентября.

Напомним, что Минсоцполитики в августе утвердило состав "бэби-бокса" для новорожденных.