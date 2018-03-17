Українці намагалися нелегально вивезти в Польщу мертвих кошенят

З 19 кошенят вижило лише четверо

Українці намагались нелегально перетнути кордон з 19-ю кошенятами. 15 з них вже були мертвими. Про це повідомляє польське видання TVN24.

Працівники прикордонної служби Польщі виявили в багажнику української машини, яка перетинала кордон, 19 кошенят, яких намагалися вивезти з України нелегально.

Двоє чоловіків і дві жінки, громадяни України перетинали кордон між Україною і Польщею на двох машинах. При огляді автомобілів, в багажнику було виявлено кошенята, у кількості 19 штук. Тварин перевозили в неприпустимих умовах.

15 кошенят при перевезенні загинули, а в живих залишилося лише четверо.

"Під час перевірки на пункті пропуску представники Прикордонної служби виявили 19 кошенят, яких утримували в неприпустимих умовах", - повідомила прес-секретар прикордонного пункту пропуску в Перемишлі Едіта Чабовска.

За словами прес-секретаря, в одному з автомобілів виявили шкіряну сумку, в якій було 10 загиблих тварин. У другому автомобілі знайшли ще один рюкзак з дев'ятьма кошенятами, п'ять з яких також встигли загинути.

Представники прикордонної служби Польщі викликали поліцію та ветеринарну службу. Ветеринари надали допомогу чотирьом живим кошенятам.

Як повідомляє польська сторона, тільки на частину тварин у громадян України були оформлені відповідні документи, які давали дозвіл на вивезення тварин за межі України.

Але за словами прес-секретаря прикордонної служби, ці документи найімовірніше підроблені. Українців затримали.

"Всі порушники визнали факт порушення закону і були звільнені з-під варти. Вони відповідатимуть в суді", - сказала Марта Фач, прес-секретар муніципальної поліції в Пшемисле.

Громадянам України було пред'явлено звинувачення в перевезенні тварин з порушенням поточних ветеринарних вимог. Їх оштрафували за порушення ветеринарно-санітарних правил перевезення тварин.

Крім того, українців зобов'язали повернути живих кошенят назад в Україну.

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