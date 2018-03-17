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Украинцы пытались нелегально вывезти в Польшу мертвых котят

STYLERLIFE        17.03.2018 - 21:41
Фото: Котята (pixabay.com/TheDigitalArtist)
Фото: Котята (pixabay.com/TheDigitalArtist)

Из 19 котят выжило только четверо

Украинцы попытались нелегально пересечь границу с 19-ю котятами. 15 из них уже были мертвыми. Об этом сообщает польское издание TVN24.

Работники пограничной службы Польши обнаружили в багажнике украинской машины, которая пересекала границу, 19 котят, которых пытались вывезти из Украины нелегально.

Двое мужчин и две женщины, граждане Украины пересекали границу между Украиной и Польшей на двух машинах. При досмотре автомобилей, в багажнике были обнаружены котята, в количестве 19 штук. Животных перевозили в недопустимых условиях.

15 котят при перевозке погибли, а в живых осталось лишь четверо.

"Во время проверки на пункте пропуска представители Пограничной службы обнаружили 19 котят, которых удерживали в недопустимых условиях", - сообщила пресс-секретарь пограничного пункта пропуска в Перемышле Эдита Чабовска.

По словам пресс-секретаря, в одном из автомобилей обнаружили кожаную сумку, в которой было 10 погибших животных. Во втором автомобиле нашли еще один рюкзак с девятью котятами, пять из которых также успели погибнуть.

Представители пограничной службы Польши вызвали полицию и ветеринарную службу. Ветеринары оказали помощь четырем выжившим котятам.

Как сообщает польская сторона, только на часть животных у граждан Украины были оформлены соответствующие документы, которые давали разрешение на вывоз животных за пределы Украины.

Но по словам пресс-секретаря пограничной службы, эти документы вероятнее всего подделаны. Украинцев задержали.

"Все нарушители признали факт нарушения закона и были освобождены из-под стражи. Они ответят в суде", - сказала Марта Фач, пресс-секретарь муниципальной полиции в Пшемысле.

Гражданам Украины было предъявлено обвинение в перевозке животных с нарушением текущих ветеринарных требований. Их оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

Кроме того, украинцев обязали вернуть выживших котят обратно в Украину.

Напомним, под Львовом хозяин морил лошадь голодом и держал в ужасных условиях.

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Теги: котики, граница, Польша
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