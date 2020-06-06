В Україну йде гаряча спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні 7 червня, в неділю, почне радувати українців по-справжньому літнім теплом. Проте в деяких регіонах, попри потепління, очікуються грозові дощі. В середньому по Україні очікується потепління до +27... +30 градусів. Детальний прогноз погоди опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в неділю буде радувати українців літнім теплом. Найтепліше буде, традиційно, на півдні України, де рівень тепла підніметься до +27... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +25... +27 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +24 до +29 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних і східних районах, де градусники покажуть +27... +30 градусів.

Погода в Україні 7 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Вночі очікується зниження температури до +13... +16 градусів.

В західних регіонах України в неділю очікуються опади. Дощі та грози очікуються у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Фарнковской, Тернопільській, Рівненській областях. В інших областях України очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень.

Раніше ми також публікували прогноз погоди на вихідні, 6-7 червня.