В Украину идет знойная жара: синоптики предупредили о резкой перемене погоды

Погода в Украине 7 июня, в воскресенье, начнет радовать украинцев по-настоящему летним теплом. Однако в некоторых регионах, несмотря на потепление, ожидаются грозовые дожди. В среднем по Украине ожидается потепление до +27… +30 градусов. Детальный прогноз погоды опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, погода в воскресенье будет радовать украинцев летним теплом. Теплее всего будет, традиционно, на юге Украины, где уровень тепла поднимется до +27… +31 градусов. Исключение составит Одесская область, где синоптики прогнозируют +25… +27 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +24 до +29 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных и восточных районах, где градусники покажут +27… +30 градусов.

Погода в Украине 7 июня будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

В ночное время ожидается снижение температуры до +13… +16 градусов.

В западных регионах Украины в воскресенье ожидаются осадки. Дожди и грозы ожидаются в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Фарнковской, Тернопольской, Ровенской областях. В остальных областях Украины ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

Напомним, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь.

Ранее мы также публиковали прогноз погоды на выходные, 6-7 июня.