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Україну накриє потужний атмосферний фронт: які області під ударом

STYLERЖиття    24.05.2020 - 20:30
Україну накриє потужний атмосферний фронт: які області під ударом
Погода в Україні 25 травня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде холодною і дощовою

Погода в Україні 25 травня принесе потужний атмосферний фронт, який накриє всю країну. Сильні зливи накриють всі регіони нашої країни за винятком Харківської, Донецької та Луганської областей. При цьому температура повітря буде залишатися низькою – в середньому від +14 до +20 градусів протягом дня.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, температура повітря підніметься на кілька градусів, у порівнянні з показниками тепла в неділю. Так, у центральних, західних і північних регіонах країни очікується +14... +17 градусів тепла. Трохи тепліша погода буде на Сході України – там термометри покажуть +16... +18 градусів тепла. Найвищі показники будуть спостерігатися в південних регіонах, де рівень тепла підніметься до +16... +20 градусів.

У нічний час стовпчики термометрів опустяться в середньому до +6... +9 градусів. У південних областях – до +11 градусів в темний час доби.

Низькі температури будуть зберігатися через атмосферний фронт, який вдарить по всіх областях нашої країни. Сухими залишаться тільки Харківська, Донецька і Луганська області.

Україну накриє потужний атмосферний фронт: які області під ударом

Погода в Україні 25 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

При цьому, попри вологу погоду, за даними синоптиків, в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"25 травня в більшості районів східних, Миколаївській, Запорізькій та Чернівецькій областях, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в метеорологічному попередженні.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало прогноз погоди на наступний тиждень з 25 по 29 травня. Повідомляється, що у вівторок почнуться грозові зливи.

Також ми писали, що синоптик Наталка Діденко також опублікувала свій прогноз погоди на понеділок. Також експерт розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України прогнозсиноптикиПогода
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