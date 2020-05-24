Украину накроет мощный атмосферный фронт: какие области под ударом

Погода в Украине 25 мая (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет холодной и дождливой

Погода в Украине 25 мая принесет мощный атмосферный фронт, который накроет всю страну. Сильные ливни накроют все регионы нашей страны за исключением Харьковской, Донецкой и Луганской областей. При этом температура воздуха будет оставаться низкой – в среднем от +14 до +20 градусов в течение дня.

Как сообщается в обновленном прогнозе, температура воздуха поднимется на несколько градусов, по сравнению с показателями тепла в воскресенье. Так, в центральных, западных и северных регионах страны ожидается +14… +17 градусов тепла. Немного теплее погода будет на Востоке Украины – там термометры покажут +16… +18 градусов тепла. Самые высокие показатели будут наблюдаться в южных регионах, где уровень тепла поднимется до +16… +20 градусов.

В ночное время столбики термометров опустятся в среднем до +6… +9 градусов. В южных областях – до +11 градусов в темное время суток.

Низкие температуры будут сохраняться из-за наступающего атмосферного фронта, который ударит по всем областям нашей страны. Сухими останутся только Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Погода в Украине 25 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом, несмотря на влажную погоду, по данным синоптиков, в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"25 мая в большинстве районов восточных, Николаевской, Запорожской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало прогноз погоды на следующую неделю с 25 по 29 мая. Сообщается, что во вторник начнутся грозовые ливни.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко также опубликовала свой прогноз-погоды на понедельник. Также эксперт рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Ярошенко