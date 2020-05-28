На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожай

У декількох регіонах нашої країни випав сильний град
Град в Україні, який пройшов 27 травня, наробив багато біди. Крижані опади зі зливою пройшли в кількох регіонах нашої країни, де після цього затопило вулиці і вдома, загинув урожай.
Негоду на собі відчули мешканці Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Полтавської, Рівненської областей.
Так, наприклад, у Чернівцях та Луцьку град зі зливою повністю затопили вулиці. Величезні опади були небувалого розміру. Користувачі соцмереж публікують фотографії небувалого природного явища в травні.
Град в Чернівцях та Луцьку (YouTube)
У Волинській області град за короткий час знищив зародки плодів на деревах. Місцеві жителі дуже засмучені, через те, що урожаю через це тепер побачать. Опади знищили частину врожаю яблук.
Рясний град також засипав вулиці в Березному і Гощанському районі Рівненської області.
У Чернівцях вулиці виявилися не готові до такого явища в травні. Сильна злива та град повністю їх затопили.
Град в Чернівцях (YouTube)
Як ми раніше повідомляли, такі погодні умови повторюються в Україні вже другий раз за тиждень. Так, 25 травня в Закарпатті люди скаржилися, що град побив урожай.
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Автор: Людмила Жукова