На Украину обрушился сильнейший град с ливнем: затоплены дома и побит урожай

Град в Украине, который прошел 27 мая, наделал много беды. Ледяные осадки с ливнем прошли в нескольких регионах нашей страны, где после этого затопило улицы и дома, погиб урожай.

Непогоду на себе ощутили жители Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Полтавской, Ровенской областей.

Так, например, в Черновцах и Луцке град с ливнем полностью затопили улицы. Огромнейшие осадки были небывалого размера. Пользователи соцсетей публикуют фотографии небывалого природного явления в мае.

Град в Черновцах и Луцке (YouTube)

В Волынской области град за короткое время уничтожил зародыши плодов на деревьях. Местные жители очень расстроены, так как урожая из-за этого теперь не видать. Осадки уничтожили часть урожая яблок.

Град в Волынской области уничтожил урожай (фото: Facebook/Юрий Елева)

Огромный град в Грибовице (фото: Facebook/Юрий Елева)

Обильный град также засыпал улицы в Березном и Гощанском районе Ровенской области.

Град в Ровенской области (фото: vk.com/Типове Рівне)

В Черновцах улицы оказались не готовы к такому явлению в мае. Сильный ливень и град полностью их затопили.

Град в Черновцах (YouTube)

Как мы ранее сообщали, такие погодные условия повторяются в Украине уже второй раз за неделю. Так, 25 мая в Закарпатье люди жаловались, что град побил урожай.

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