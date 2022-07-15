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В Україну повертається 30-градусна спека: дата і карти погоди

Фото: В Україну повертається 30-градусна спека
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро нагадає, що на календарі все ж липень, тому термометри знову наблизяться до 30-градусних значень. Поки ж ще деякий час побуде свіжувато, а подекуди навіть холоднувато.

Що буде з погодою в країні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

В Українському гідрометцентрі повідомили, що спекотно стане вже 20-го липня. Буде більше сонця завдяки антициклону, який охопить країну.

А в суботу 16 липня очікуються дощі на сході, півдні, подекуди в центрі. На більшості територій температура +21+25, а на півдні та сході +27+32.

17 липня трохи похолодає, очікується +20+24, південно-східні області лишаться теплими, з +26+30 градусами. На сході, південному сході, в центрі - грози.

В понеділок 18 липня по всій країні ймовірність опадів невисока, температура вирівняється, +20+27 градусів.

19-го числа очікується +22+27, на півночі очікується дощ.

А от 20 липня на заході, сході та півдні +26+32, а на решті територій +22+27. Опади найімовірніші на півночі.

Дивіться нижче карти погоди на найближчі п'ять днів:

Скріншот: Погода в Україні з 16 по 20 липня

Раніше ми писали, що буде з погодою в Україні до кінця липня.

Також повідомлялося, як 6 липня у Києві було оновлено столітній температурний рекорд.

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