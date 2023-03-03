Украинский артист спел о последнем желании каждого мужчины: эмоциональное видео

Экранизированная композиция вошла в альбом "0322", который рэпер презентовал в январе этого года .

Интересно, что трек "На її руках" не создавался как песня.

"Я очень разграничиваю эти понятия. В стихотворении для меня главное высказаться. В то время как для песни ищу ритмические мотивы и сразу примерно представляю себе мелодию. Я никогда не ложу свои стихи на музыку и они просто живут своей жизнью где-то в соцсетях", - рассказывает певец.

А почему название именно "На її руках"?

"Это арабская философия. Верхняя степень любви: доверяю и люблю тебя настолько, что готов умереть на твоих руках, доверить тебе последнее, что у меня есть - дыхание и взгляд. Но это не с романтической точки зрения. Такое говорят той женщине, с которой прожили определенное время и понимают, что ей уже можно доверять, она точно не предаст", - объясняет ХАС.

Добавим, что в январе ХАС показал видео на песню "Не продам", которую артист записал вместе с певицей Схожа.