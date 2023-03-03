Український артист заспівав про останнє бажання кожного чоловіка: емоційне відео

Український хіп-хоп виконавець та ведучий ХАС (Назар Хассан) показав нове відео на свій трек "На її руках".

Екранізована композиція увійшла до альбому "0322", який репер презентував у січні цього року .

Цікаво, що трек "На її руках" не створювався як пісня.

"Я дуже розмежовую ці поняття. У вірші для мене головне висловитися. В той час, як для пісні шукаю ритмічні мотиви і одразу приблизно уявляю собі мелодію. Я ніколи не ставлю своїх віршів на музику і вони просто живуть своїм життям десь в соцмережах", - розповідає співак.

А чому ж назва саме "На її руках"?

"Це арабська філософія. Верхній ступінь любові: довіряю і люблю тебе настільки, що готовий померти на твоїх руках, довірити тобі останнє, що у мене є - подих і погляд. Але це не з романтичної точки зору. Таке говорять тій жінці, з якою прожили певний час і розуміють, що їй вже можна довіряти, вона точно не зрадить", - пояснює ХАС.

Додамо, що у січні ХАС показав відео на пісню "Не продам", яку артист записав разом зі співачкою Схожа.