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Український артист заспівав про останнє бажання кожного чоловіка: емоційне відео

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 17:27
Український артист заспівав про останнє бажання кожного чоловіка: емоційне відео ХАС показав кліп на трек "На її руках" (кадр з відео)
Автор: Styler

Український хіп-хоп виконавець та ведучий ХАС (Назар Хассан) показав нове відео на свій трек "На її руках".

Екранізована композиція увійшла до альбому "0322", який репер презентував у січні цього року.

Цікаво, що трек "На її руках" не створювався як пісня.

"Я дуже розмежовую ці поняття. У вірші для мене головне висловитися. В той час, як для пісні шукаю ритмічні мотиви і одразу приблизно уявляю собі мелодію. Я ніколи не ставлю своїх віршів на музику і вони просто живуть своїм життям десь в соцмережах", - розповідає співак.

А чому ж назва саме "На її руках"?

"Це арабська філософія. Верхній ступінь любові: довіряю і люблю тебе настільки, що готовий померти на твоїх руках, довірити тобі останнє, що у мене є - подих і погляд. Але це не з романтичної точки зору. Таке говорять тій жінці, з якою прожили певний час і розуміють, що їй вже можна довіряти, вона точно не зрадить", - пояснює ХАС.

Додамо, що у січні ХАС показав відео на пісню "Не продам", яку артист записав разом зі співачкою Схожа.

Раніше ми писали, що українська артистка стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня.

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