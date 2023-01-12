Украинская группа записала песню-обращение к людям, вынужденным выехать за границу

Экранизированная песня имеет особую эмоциональную окраску.

"Именно в ней наше обращение ко всем украинцам, которых сейчас нет рядом с нами, но которые стремятся вернуться к своему народу на свою родину и жить в мире", - говорят музыканты.

Напомним, что SPOKUSY - это проект фронтмена металл-группы AGHIAZMA, организатора многочисленных столичных рок-вечеринок и арт-директора нескольких клубов Игоря Черепанова и вокалиста группы Layuchi Kvity Алекса Дариена.

Добавим, что 18 февраля SPOKUSY проведут благотворительный концерт в Киеве с целью сбора средств для поддержки бесплатного хостела для украинцев со статусом ВПЛ LvivHost, работающего почти с начала полномасштабной войны во Львове.

Участники группы SPOKUSY