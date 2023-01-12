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Український гурт записав пісню-звернення до людей, що були змушені виїхати за кордон

Кадр з нового відео гурту SPOKUSY
Автор: Styler

Український рок-гурт SPOKUSY презентував нове відео на пісню "Повернуться люди", в якій музиканти звернулися до біженців, що змушені були покинути країну через повномасштабне вторгнення росії.

Кліп, режисером якого виступив Андрій Коротич, був знятий під час великого благодійного концерту в Києві в Opera Concert Hall та підготовки до нього.

Екранізована пісня має особливе емоційне забарвлення.

"Саме в ній наше звернення до всіх українців, яких зараз поряд немає з нами, але які прагнуть повернутися до свого народу на свою Батьківщину, і жити у мирі", - кажуть музиканти.

Нагадаємо, що SPOKUSY - це проєкт фронтмена метал-гурту AGHIAZMA, організатора численних столичних рок-вечірок та арт-директора декількох клубів Ігоря Черепанова і вокаліста гурту Layuchi Kvity Алекса Дарієна.

Додамо, що 18 лютого SPOKUSY проведуть благодійний концерт в Києві з метою збору коштів для підтримки безкоштовного хостела для ВПО LvivHost, що працює майже з початку повномасштабної війни у Львові.

Учасники гурту SPOKUSY

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