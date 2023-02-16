Украинцы могут поддержать женщин на фронте, обновив свой гардероб: как это сделать
Украинки сегодня могут финансово поддержать женщин на фронте, защищающих наше государство от агрессора, и обновить свой спортивный гардероб.
Как это сделать - читайте в нашем материале ниже.
Как поддержать женщин-военных?
Всемирно известная украинская компания BetterMe, которая занимается разработкой продукции для здорового образа жизни, выпустила благотворительные спортивные сеты в поддержку общественной организации "Землячки".
Две структуры объединились, чтобы совместными усилиями поддержать невероятных женщин на передовой.
"Наша сила - в нашем единстве. В синергии тех, кто сейчас на фронте защищает наши границы, и тех, кто в тылу поддерживает страну своей деятельностью и донатами", - говорится в Instagram "Землячок".
Так, при покупке любого из благотворительных сетов одежды "Сила - у тобі" и "Свобода - у тобі" всю прибыль с его продажи BetterMe передаст на пошив женской военной формы для защитниц Украины, "ежедневно рискующих жизнью, чтобы восстановить мир и вернуть покой в наши сердца и дома".
Что же можно купить?
- лонгслив
Такой лонгслив стоит 1100 грн (фото: store.betterme.world)
- комплект из леггинсов и топа для тренировок и отдыха
Комплект за 2200 грн (фото: store.betterme.world)
- жакет
Спортивный жакет тоже стоит 1100 грн (фото: store.betterme.world)
- а также спортивный топ с перекрестными лямками и леггинсы с высокой талией в цветах украинского флага
Спортивный топ с леггинсами за 2200 грн (фото: store.betterme.world)
"Поддерживаем друг друга. Поддерживаем женщин, защищающих Украину!" - призывают "Землячки".
Добавим, что приобрести одежду и поддержать женщин военных можно по ссылке.
Добавим, что до сих пор идет сбор средств на теплую тактическую обувь для женщин , которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.