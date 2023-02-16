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Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 17:55
Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити BetterMe продають одяг у підтримку ГО "Землячки" (колаж: Styler)
Автор: Styler

Українки сьогодні можуть фінансово підтримати жінок на фронті, які боронять нашу державу від агресора, і водночас оновити свій спортивний гардероб.

Як це зробити - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як підтримати жінок-військових?

Всесвітньо відома українська компанія BetterMe, що займається зокрема розробкою продукції для здорового способу життя, випустила благодійні спортивні сети у підтримку громадської організації "Землячки".

Дві структури об'єдналися, "щоб спільними зусиллями підтримати неймовірних жінок на передовій".

"Наша сила - в нашій єдності. В синергії тих, хто зараз на фронті боронить наші кордони, та тих, хто в тилу підтримує країну своєю діяльністю та донатами", - йдеться у Instagram "Землячок".

Так, при купівлі будь-якого із благодійних сетів одягу "Сила - у тобі" та "Свобода - у тобі" увесь прибуток з його продажу BetterMe передасть на пошив жіночої військової форми для захисниць України, "які щодня ризикують життям, щоб відновити мир і повернути спокій у наші серця та домівки".

Що саме можна купити?

  • лонгслів

Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробитиУкраїнці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити

Такий лонгслів коштує 1 100 грн (фото: store.betterme.world)

  • комплект із легінсів та топу для тренувань і відпочинку

Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробитиУкраїнці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити

Комплект за 2 200 грн (фото: store.betterme.world)

  • жакет

Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробитиУкраїнці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити

Спортивний жакет теж коштує 1 100 грн (фото: store.betterme.world)

  • а також спортивний топ з перехресними лямками та легінси з високою талією у кольорах українського прапору

Українці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробитиУкраїнці можуть підтримати жінок на фронті, оновивши власний гардероб: як це зробити

Спортивний топ з легінсами за 2 200 грн (фото: store.betterme.world)

"Підтримуємо одна одну. Підтримуємо жінок, які захищають Україну!" - закликають "Землячки".

Додамо, що придбати одяг і підтримати жінок військових можна за посиланням.

Додамо, що досі триває збір коштів на тепле тактичне взуття для жінок, які на фронті захищають Україну від російських окупантів.

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