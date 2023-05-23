ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев просят собрать деньги на авто для Нацгвардейцев из Славянска

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 10:08
Украинцев просят собрать деньги на авто для Нацгвардейцев из Славянска Бойцам 15-го Славянского полка нужна наша помощь (фото предоставлено военными)
Автор: Styler

Бойцам 1-го стрелкового батальона 15-го отдельного Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые сейчас находятся в городе Славянск, нужна помощь.

От воинов части 3035 поступил запрос на авто для выполнения специальных задач на линии обороны.

"Обращаемся ко всем, кто может помочь любой суммой! Обязательно отчитаемся! Вместе - мы сила!" - говорят волонтеры.

Как можно быстрее нужно собрать 190 тысяч гривен. Каждая гривна играет немаловажную роль в сборе. Присоединяемся!

  • Банка для сбора по ссылке
  • Номер карты банки: 5375 4112 0589 5126

Украинцев просят собрать деньги на авто для Нацгвардейцев из Славянска

Вот этот автомобиль скоро должен уехать на фронт, где поможет нашим воинам уничтожать российского оккупанта

Напомним, что РБК-Украина вместе с экс-шеф-редом издания, журналистом Сергеем Гришиным объявили сбор на покупку медицинских эвакуационных автомобилей.

Это совместный проект помощи фонда "Солом'янські котики", чтобы закрыть запрос начальника медицинской службы 4-й танковой бригады ВСУ.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF

Карта банки: 5375411206429925

PayPal: aa5610ep@gmail.com

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Нацгвардия допомога армії