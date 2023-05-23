Украинцев просят собрать деньги на авто для Нацгвардейцев из Славянска

Бойцам 1-го стрелкового батальона 15-го отдельного Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые сейчас находятся в городе Славянск, нужна помощь.

От воинов части 3035 поступил запрос на авто для выполнения специальных задач на линии обороны.

"Обращаемся ко всем, кто может помочь любой суммой! Обязательно отчитаемся! Вместе - мы сила!" - говорят волонтеры.

Как можно быстрее нужно собрать 190 тысяч гривен. Каждая гривна играет немаловажную роль в сборе. Присоединяемся!

Банка для сбора по ссылке

Номер карты банки: 5375 4112 0589 5126

Вот этот автомобиль скоро должен уехать на фронт, где поможет нашим воинам уничтожать российского оккупанта