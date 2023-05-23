Українців просять зібрати гроші на авто для Нацгвардійців зі Слов'янська

Бійці 1-го стрілецького батальйону 15-го окремого Слов'янського полку Національної гвардії України, які зараз перебувають у місті Слов'янськ, потрібна допомога.

Від воїнів з частини 3035 надійшов запит на авто для виконання спеціальних завдань на лінії оборони.

"Звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою! Обов'язково прозвітуємо! Разом - ми сила!" - говорять волонтери. Якнайшвидше потрібно зібрати 190 тисяч гривень. Кожна гривня відіграє важливу роль у зборі. Долучаймося! Банка для збору за посиланням

Номер картки банки: 5375 4112 0589 5126 Ось цей автомобіль скоро має поїхати на фронт і допоможе нашим воїнам нищити російського окупанта