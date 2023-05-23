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Українців просять зібрати гроші на авто для Нацгвардійців зі Слов'янська

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Вівторок 23 травня 2023 10:08
Українців просять зібрати гроші на авто для Нацгвардійців зі Слов'янська Бійцям 15-го Слов'янського полку потрібна наша допомога (фото надане військовими)
Автор: Styler

Бійці 1-го стрілецького батальйону 15-го окремого Слов'янського полку Національної гвардії України, які зараз перебувають у місті Слов'янськ, потрібна допомога.

Від воїнів з частини 3035 надійшов запит на авто для виконання спеціальних завдань на лінії оборони.

"Звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою! Обов'язково прозвітуємо! Разом - ми сила!" - говорять волонтери.

Якнайшвидше потрібно зібрати 190 тисяч гривень. Кожна гривня відіграє важливу роль у зборі. Долучаймося!

Українців просять зібрати гроші на авто для Нацгвардійців зі Слов'янська

Ось цей автомобіль скоро має поїхати на фронт і допоможе нашим воїнам нищити російського окупанта

Нагадаємо, що РБК-Україна разом з екс-шеф-редом видання, журналістом Сергієм Грішиним оголосили збір на купівлю медичних евакуаційних автомобілів.

Це спільний проект для допомоги фонду "Соломʼянські котики", щоб закрити запит начальника медичної служби 4-ї танкової бригади ЗСУ.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF

Карта банки: 5375411206429925

PayPal: aa5610ep@gmail.com

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