Українців просять зібрати гроші на авто для Нацгвардійців зі Слов'янська
Бійці 1-го стрілецького батальйону 15-го окремого Слов'янського полку Національної гвардії України, які зараз перебувають у місті Слов'янськ, потрібна допомога.
Від воїнів з частини 3035 надійшов запит на авто для виконання спеціальних завдань на лінії оборони.
"Звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою! Обов'язково прозвітуємо! Разом - ми сила!" - говорять волонтери.
Якнайшвидше потрібно зібрати 190 тисяч гривень. Кожна гривня відіграє важливу роль у зборі. Долучаймося!
- Банка для збору за посиланням
- Номер картки банки: 5375 4112 0589 5126
Ось цей автомобіль скоро має поїхати на фронт і допоможе нашим воїнам нищити російського окупанта
Нагадаємо, що РБК-Україна разом з екс-шеф-редом видання, журналістом Сергієм Грішиним оголосили збір на купівлю медичних евакуаційних автомобілів.
Це спільний проект для допомоги фонду "Соломʼянські котики", щоб закрити запит начальника медичної служби 4-ї танкової бригади ЗСУ.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF
Карта банки: 5375411206429925
PayPal: aa5610ep@gmail.com