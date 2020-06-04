Укрзалізниця додала поїзди на захід України: куди можна поїхати

Укрзалізниця розширила список поїздів, які почали курсувати по Україні після пом'якшення карантинних обмежень через коронавірус. Відновлено залізничне сполучення з Києва в Івано-Франківськ, Ужгород та Хмельницький. З Івано-Франківська також запустили потяг до Костянтинівки.

"Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соціальній мережі Facebook.

У відомстві нагадали, що квитки реалізуються тільки на половину місць у вагоні. Всіх пасажирів будуть пускати у вагони тільки в захисних масках. Температурний скринінг будуть проводити двічі: при вході на вокзал, а також під час перевірки квитків та посадці у вагон.

З 4 червня курсуватимуть такі поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка

№7/8 Київ - Івано-Франківськ

№749/750 Київ - Івано-Франківськ

№98/97 Ковель – Київ

№772/771 Хмельницький – Київ

Крім того, на Трійцю запустять додаткові поїзди в таких напрямках:

№ 864 / 866 Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№ 884 / 883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№ 888 / 887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№ 896 / 895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.

У понеділок, 8 червня, поїде ще один додатковий потяг: №880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця підняла ціни на квитки після карантину.

А також ми розповідали про те, що Укрзалізниця вляпалася в скандал через переповнені електрички.