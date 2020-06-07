Укус бджоли може бути смертельно небезпечним: хто в зоні ризику та як захиститися

Укус бджоли чи оси може спричинити анафілактичний шок (ілюстративне фото: flickr.com)

Алергічна реакція на отруту бджоли здатна призвести до анафілактичного шоку

У літню пору в "швидку" часто звертаються люди, яких вжалили бджоли чи оси. Укус цих комах насправді може бути дуже небезпечним, оскільки в деяких випадках реакція на отруту може призвести до анафілактичного шоку, що може закінчитися трагедією.

Медики зазначають, що в зоні найбільшого ризику люди, схильні до алергії чи набули її. Про це пише газета "Експрес".

За словами лікаря-алерголога Валентини Забродської, анафілактичний шок спричиняє алергічна реакція на отруту бджоли.

"Алергія не може виникнути, коли людину вжалила перетинчастокрила комаха вперше в житті. Тоді відбувається процес сенсибілізації, в організмі виробляються антитіла. Небезпечні вже наступні укуси бджоли, оси, джмеля або шершня", - розповіла вона.

Деякі люди можуть перенести кілька сотень укусів комах, а в інших анафілактичний шок виникає вже від другого укусу.

Залежить це від імунної системи - як вона відреагує і наскільки швидко нейтралізує алерген.

Як проявляється алергічна реакція на укус бджоли та що робити

У людини починає сильно свербіти тіло, червоніє обличчя, паморочиться голова, стає важко дихати.

"У такому випадку слід негайно викликати "швидку", а потім пройти обстеження на наявність в організмі антитіл проти отрути перетинчастокрилих комах, а також курс лікування", - пояснила медик.

Щоб надати постраждалому першу допомогу до приїзду "швидкої" потрібно відразу ж витягти жало і дати протиалергічну таблетку.

"Якщо медикаментів немає, потерпілого треба покласти в горизонтальне положення. До місця укусу прикласти щось холодне, наприклад, намочений у воді шматок тканини чи одягу", - розповіла Забродська.

Як захиститися від такої алергії

Можна вакцинуватися від алергії на отруту перетинчастокрилих комах.

Вакцина - це краплі, які потрібно приймати за спеціальною схемою. Вони ефективні 5 років.

Але є обмеження! Таку вакцинацію не можна проводити дітям до 12 років.

Зауважимо, що не тільки укуси комах можуть викликати у людини анафілактичний шок. Так, кілька місяців тому через нього під Черніговом під час пологів померла 19-річна дівчина.

Також повідомлялося, що торік на Закарпатті померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога внаслідок анафілактичного шоку та медикаментозної алергії.

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Автор: Володимир Костирін