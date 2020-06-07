Укус пчелы может быть смертельно опасным: кто в зоне риска и как защититься

Укус пчелы или осы может вызвать анафилактический шок (иллюстративное фото: flickr.com)

Аллергическая реакция на яд пчелы способна привести к анафилактическому шоку

В летнюю пору в "скорую" часто обращаются люди, которых ужалили пчелы или осы. Укус этих насекомых на самом деле может быть очень опасным, так как в некоторых случаях реакция на яд может привести к анафилактическому шоку, что способно закончиться трагедией.

Медики отмечают, что в зоне наибольшего риска люди, склонные к аллергии или получившие ее. Об этом пишет газета "Экспресс".

По словам врач-алерголога Валентины Забродской, анафилактический шок вызывает аллергическая реакция на яд пчелы.

"Аллергия не может возникнуть, когда человека впервые в жизни ужалило перепончатокрылое насекомое. Тогда происходит процесс сенсибилизации, в организме вырабатываются антитела. Опасны уже следующие укусы пчелы, осы, шмеля или шершня", - рассказала она.

Некоторые люди могут перенести несколько сотен укусов насекомых, а у других анафилактический шок возникает уже от второго укуса.

Зависит это от иммунной системы - как она отреагирует и насколько быстро нейтрализует аллерген.

Как проявляется аллергическая реакция на укус пчелы и что делать

У человека начинает сильно чесаться тело, краснеет лицо, кружится голова, становится трудно дышать.

"В таком случае следует немедленно вызвать "скорую", а потом пройти обследование на наличие в организме антител против яда перепончатокрылых насекомых, а также курс лечения", - объяснила медик.

Чтобы оказать пострадавшему первую помощь до приезда "скорой" нужна сразу же извлечь жало и дать противоаллергическое таблетку.

"Если медикаментов нет, пострадавшего надо положить в горизонтальное положение. К месту укуса приложить что-то холодное, например, намоченное в воде кусок ткани или одежды", - рассказала Забродская.

Как защититься от такой аллергии

Можно вакцинироваться от аллергии на яд перепончатокрылых насекомых.

Вакцина - это капли, которые нужно принимать по специальной схеме. Они эффективны 5 лет.

Но есть ограничения! Такую вакцинацию нельзя проводить детям до 12 лет.

Отметим, что не только укусы насекомых могут вызвать у человека анафилактический шок. Так, несколько месяцев назад из-за него под Черниговом во время родов умерла 19-летняя девушка.

Также сообщалось, что в прошлом году на Закарпатье умерла 20-летняя девушка после визита к стоматологу вследствие анафилактического шока и медикаментозной аллергии.

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Автор: Владимир Костырин