Укус бджоли може бути смертельно небезпечним: хто в зоні ризику та як захиститися

Алергічна реакція на отруту бджоли здатна призвести до анафілактичного шоку
У літню пору в "швидку" часто звертаються люди, яких вжалили бджоли чи оси. Укус цих комах насправді може бути дуже небезпечним, оскільки в деяких випадках реакція на отруту може призвести до анафілактичного шоку, що може закінчитися трагедією.
Медики зазначають, що в зоні найбільшого ризику люди, схильні до алергії чи набули її. Про це пише газета "Експрес".
За словами лікаря-алерголога Валентини Забродської, анафілактичний шок спричиняє алергічна реакція на отруту бджоли.
"Алергія не може виникнути, коли людину вжалила перетинчастокрила комаха вперше в житті. Тоді відбувається процес сенсибілізації, в організмі виробляються антитіла. Небезпечні вже наступні укуси бджоли, оси, джмеля або шершня", - розповіла вона.
Деякі люди можуть перенести кілька сотень укусів комах, а в інших анафілактичний шок виникає вже від другого укусу.
Залежить це від імунної системи - як вона відреагує і наскільки швидко нейтралізує алерген.
У людини починає сильно свербіти тіло, червоніє обличчя, паморочиться голова, стає важко дихати.
"У такому випадку слід негайно викликати "швидку", а потім пройти обстеження на наявність в організмі антитіл проти отрути перетинчастокрилих комах, а також курс лікування", - пояснила медик.
Щоб надати постраждалому першу допомогу до приїзду "швидкої" потрібно відразу ж витягти жало і дати протиалергічну таблетку.
"Якщо медикаментів немає, потерпілого треба покласти в горизонтальне положення. До місця укусу прикласти щось холодне, наприклад, намочений у воді шматок тканини чи одягу", - розповіла Забродська.
Можна вакцинуватися від алергії на отруту перетинчастокрилих комах.
Вакцина - це краплі, які потрібно приймати за спеціальною схемою. Вони ефективні 5 років.
Але є обмеження! Таку вакцинацію не можна проводити дітям до 12 років.
Зауважимо, що не тільки укуси комах можуть викликати у людини анафілактичний шок. Так, кілька місяців тому через нього під Черніговом під час пологів померла 19-річна дівчина.
Також повідомлялося, що торік на Закарпатті померла 20-річна дівчина після візиту до стоматолога внаслідок анафілактичного шоку та медикаментозної алергії.
Автор: Володимир Костирін