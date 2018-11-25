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Чи вмієте ви лікувати застуду: тест від Супрун

STYLERЖиття    25.11.2018 - 14:44
Чи вмієте ви лікувати застуду: тест від Супрун
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я запропонувала українцям перевірити, наскільки добре вони знають, як лікувати застуду

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я запропонувала українцям перевірити свої знання в лікування респіраторних захворювань. У своїй публікації в Facebook вона запропонувала українцям пройти тест.

"Якщо ви ще лікуєте застуду або грип антибіотиками, або дихайте над випарами картоплі - раджу пройти невеликий тест від "УП.Життя". І обов'язково записати відповіді", — пише Супрун.

Вона також зазначила, що на поточний момент українці все ще вдаються до використання неефективних засобів для лікування, які навіть можуть завдати потенційну шкоду організму. Вона також нагадала, які засоби не є ефективними в лікуванні.

"Ми постійно попереджаємо, що в лікуванні застуди не ефективні антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати і купи вітамінів. Зате відлежування в ліжку, спокій, повноцінний сон, достатня кількість пиття і здорова їжа - найкращі помічники в боротьбі з застудою", — зазначила Супрун.

Чиновниця також наголосила, що головне в лікуванні — профілактика хвороби.

"А щоб не захворіти, не забувайте регулярно мити руки і вести здоровий спосіб життя і, по можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі. Вакцинація від грипу дає найбільш ефективний захист", – написала вона.

Чи вмієте ви лікувати застуду: тест від Супрун

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно вилікувати грип.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про важливість сюсюкання з малюками.

А також розповідали про те, що Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новини України лечениетестымедициназдоровьепростудаГрипУляна Супрун
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