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Умеете ли вы лечить простуду: тест от Супрун

STYLERЖизнь    25.11.2018 - 14:44
Умеете ли вы лечить простуду: тест от Супрун
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

И. о. министра здравоохранения предложила украинцам проверить, насколько хорошо они знают, как лечить простуду

Исполняющая обязанности министра здравоохранения предложила украинцам проверить свои знания в лечение респираторных заболеваний. В своей публикации в Facebook она предложила украинцам пройти тест.

"Если вы еще лечите простуду или грипп антибиотиками, или дышите над испарениями картофеля - советую пройти небольшой тест от "УП.Життя". И обязательно записать ответы", — пишет Супрун.

Она также отметила, что на текущий момент украинцы все еще прибегают к использованию неэффективных средств для лечения, которые даже могут нанести потенциальный вред организму. Она также напомнила, какие средства не являются эффективными в лечении.

"Мы постоянно предупреждаем, что в лечении простуды не эффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и кучи витаминов. Зато отлеживания в постели, спокойствие, полноценный сон, достаточное количество питья и здоровая пища - лучшие помощники в борьбе с простудой", — отметила Супрун.

Чиновница также подчеркнула, что главное в лечении — профилактика болезни.

"А чтобы не заболеть, не забывайте регулярно мыть руки, вести здоровый образ жизни и, по возможности проводите больше времени на свежем воздухе. Вакцинация от гриппа дает наиболее эффективную защиту", – написала она.

Умеете ли вы лечить простуду: тест от Супрун

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно вылечить грипп.

Ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами.

А также рассказывали о том, что Супрун напомнила об ответственном применении антибиотиков.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины лечениетестымедициназдоровьепростудаГриппУльяна Супрун
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