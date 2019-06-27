Помер лідер відомої рок-групи: названа причина смерті

Фронтмен групи "Високосный год" помер у лікарні
Вокаліст групи "Високосный год" Ілля Калінніков помер у віці 46 років. Музикант помер в одній з московських клінік. Причина смерті - зупинка серця. Про це заявив директор групи Олексій Кан на своїй сторінці в Facebook.
Він також розповів, що останні роки свого життя фронтмен групи відмовився від публічної активності. Все своє життя Ілля Калінніков прожив в підмосковному місті Фрязіно.
Скріншот з Facebook
Група була створена в кінці 80-их. Єдиний альбом "Который возвращается" вийшов в 2000 році. У цьому ж році група взяла участь у "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової, після чого колектив чекав всенародний успіх.
Ілля Калінніков (фото з соцмереж)
Після активної концертної діяльності на початку нульових Калінніков рідко виходив на сцену. У 2014 році група "Високосный год" дала свій перший і останній концерт на відомому рок-фестивалі "Нашествие".
Відеокліп на пісню "Лучшая песня о любви" (відео: YouTube/PaWeLL-BeLL)
Користувачі мережі також висловили свою скорботу.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
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