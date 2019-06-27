Умер лидер известной рок-группы: названа причина смерти

Фронтмен группы "Високосный год" скончался в больнице
Вокалист группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет. Музыкант скончался в одной из московских клиник. Причина смерти - остановка сердца. Об этом заявил директор группы Алексей Кан на своей странице в Facebook.
Он также рассказал, что последние годы своей жизни фронтмен "Високосного года" отказался от публичной активности. Всю свою жизнь Илья Калинников прожил в подмосковном городе Фрязино.
Скриншот с Facebook
Группа была создана в конце 80-ых. Единственный альбом "Который возвращается" вышел в 2000 году. В этом же году группа приняла участие в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевы, после чего коллектив ждал всенародный успех.
Илья Калинников (фото с соцсетей)
После активной концертной деятельности в начале нулевых Калинников редко выходил на сцену. В 2014 году группа "Високосный год" дала свой первый и последний концерт на известном рок-фестивале "Нашествие".
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Пользователи сети также выразили свою скорбь.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что умер культовый советский актер и секс-символ 80-х Андрей Харитонов.
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