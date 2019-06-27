Умер лидер известной рок-группы: названа причина смерти

Вокалист группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет. Музыкант скончался в одной из московских клиник. Причина смерти - остановка сердца. Об этом заявил директор группы Алексей Кан на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что последние годы своей жизни фронтмен "Високосного года" отказался от публичной активности. Всю свою жизнь Илья Калинников прожил в подмосковном городе Фрязино.

Скриншот с Facebook

Группа была создана в конце 80-ых. Единственный альбом "Который возвращается" вышел в 2000 году. В этом же году группа приняла участие в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевы, после чего коллектив ждал всенародный успех.

Илья Калинников (фото с соцсетей)

После активной концертной деятельности в начале нулевых Калинников редко выходил на сцену. В 2014 году группа "Високосный год" дала свой первый и последний концерт на известном рок-фестивале "Нашествие".

Видеоклип на песню "Лучшая песня о любви" (видео: YouTube/PaWeLL-BeLL)

Пользователи сети также выразили свою скорбь.

Господи...жить бы еще...Светлая память рабу Божиему Илье...R.I.P;

Светлая память;

Дорогой Илья Владимирович, я вас не забывал и не забуду никогда. Страшная невосполнимая потеря талантливого человека, музыканта;

Леша, это ужасно... хотелось думать, что кто-то ошибся;

Боль;

Какой ужас...мои глубокие соболезнования;

Скриншот с Facebook

Бесконечно жаль, что мы теряем таких людей. Спасибо за прекрасные песни. Земля пухом и светлая память Илье;

Мои соболезнования. Спасибо за прекрасные песни.

Скриншот с Facebook

Напомним, что умер культовый советский актер и секс-символ 80-х Андрей Харитонов.

Ранее сообщалось, что умер журналист Вадим Комаров, который был в коме после избиения 4 мая.