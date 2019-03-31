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Помер у свій день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ

STYLERЖиття    31.03.2019 - 22:46
Помер у свій день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ
Фото: torange.biz

Воїни ЗСУ продовжують залишати свої життя на Донбасі

Воїн ЗСУ раптово помер сьогодні, 31 березня, у власний день народження. Трагедія сталася на Донбасі в зоні ООС. У Дмитра зупинилося серце прямо на бойовому посту. Про це повідомляє волонтер Karin на своїй сторінці в Twitter.

Дівчина зазначила, що ще сьогодні вона привітала воїна з днем народження. А після цього отримала повідомлення про те, що його не стало.

"Тільки сміялися, що пора тебе усиновити. Як не розірватися від болю?" - написала волонтер, яка також опублікувала фотографії юного героя.

 

Фото: twitter.com/karoDnepr

Користувачі мережі також сумують за молодим бійцем.

"Ридаю в голос! Навіть не уявляю, що з матір'ю діється. Проклинаю на 5 поколінь тварюк, які розв'язали цю війну!";

"У нього немає мами. Ці роки він мене "Ма" називав", - зазначила волонтер.

"Вічна Слава воїну і синові України!!!";

"Мої співчуття і світла пам'ять герою";

"Співчуваю вам, тримайтеся. Я знаю це страшне відчуття, коли гине на війні друг";

"Шкода... Нехай з миром спочиває!";

"Співчуваю... таку біль не вгамувати";

"Вічна пам'ять і слава герою!";

"Дуже співчуваю, це неможливо пережити, тримайтеся, дуже боляче".

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.

Ми також писали про те, що напередодні президентських виборів окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника.

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