Окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника

Фото: український військовий на Донбасі в зоні ООС

ЗСУ на Донбасі зупинили просування ДРГ бойовиків, окупанти зазнали втрат

Напередодні виборів президента 2019 українські військові на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил відбили напад окупантів і зупинили ворожу ДРГ, внаслідок чого бойовики зазнали суттєвих втрат. Двоє воїнів ЗСУ отримали поранення, і героям надана вся необхідна медична допомога, повідомили в прес-центрі ООС.

Представник Міноборони Олексій Жуганов 31 березня зазначив, що порівняно з попередньою добою, 30 березня обстановка в районі проведення ООС відносно стабілізувалася.

Вранці близько 10.30 противник намагався наблизитися до одного зі взводних опорних пунктів окремої мехбригади ЗСУ, яка захищає Авдіївку.

Стрілець солдат Дмитро Соколовський помітив просування бойовиків і разом із побратимом відкрив вогонь. Окупанти були змушені відступити під прикриттям вогню. Одна з куль поранила Дмитра. Його оперативно доставили у військовий госпіталь і загроз для життя героя немає.

Того ж дня ввечері в Луганській області під прикриттям мінометного вогню група ворожих диверсантів спробувала вийти у фланг подрахделения ЗСУ. Близько 21.40 спробу висунення ДРГ вчасно помітив командир бойової машини сержант Едуард Чумак. Воїн відкрив вогонь по ворогу, відхиляючи його від наших позицій.

Ілюстративне фото: військові ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Після цього ДРГ противника була змушена відступити під прикриттям вогню мінометів калібру 82 мм. Одна з мін вибухнула поруч із Чумаком, і боєць отримав осколкове поранення. Воїну також вчасно надали медичну допомогу та евакуювали.

Двох героїв за мужність і пильність представлять до нагороди.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, за минулу добу двох окупантів ліквідовано, шість поранено", - додали в прес-центрі.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомлялося раніше, днями ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованої Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків. На думку екс-глави Донецької ОВЦА Павла Жебрівського, українські військові здатні взяти Горлівку за 3 дні.

Самі ж окупанти в мережі пишуть про те, що через паніку бойовики готуються здати ряд населених пунктів. 27 березня колишній ватажок терористів Ігор Гиркин (Стрєлков) визнавав в мережі, що ЗСУ "посунулися непогано", і можуть зайти в саму Горлівку.

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".