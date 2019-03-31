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Окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника

STYLERВійна    31.03.2019 - 18:03
Окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника
Фото: український військовий на Донбасі в зоні ООС

ЗСУ на Донбасі зупинили просування ДРГ бойовиків, окупанти зазнали втрат

Напередодні виборів президента 2019 українські військові на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил відбили напад окупантів і зупинили ворожу ДРГ, внаслідок чого бойовики зазнали суттєвих втрат. Двоє воїнів ЗСУ отримали поранення, і героям надана вся необхідна медична допомога, повідомили в прес-центрі ООС.

Представник Міноборони Олексій Жуганов 31 березня зазначив, що порівняно з попередньою добою, 30 березня обстановка в районі проведення ООС відносно стабілізувалася.

Вранці близько 10.30 противник намагався наблизитися до одного зі взводних опорних пунктів  окремої мехбригади ЗСУ, яка захищає Авдіївку.

Стрілець солдат Дмитро Соколовський помітив просування бойовиків і разом із побратимом відкрив вогонь. Окупанти були змушені відступити під прикриттям вогню. Одна з куль поранила Дмитра. Його оперативно доставили у військовий госпіталь і загроз для життя героя немає.

Того ж дня ввечері в Луганській області під прикриттям мінометного вогню група ворожих диверсантів спробувала вийти у фланг подрахделения ЗСУ. Близько 21.40 спробу висунення ДРГ вчасно помітив командир бойової машини сержант Едуард Чумак. Воїн відкрив вогонь по ворогу, відхиляючи його від наших позицій.

Окупантам міцно дали по зубах: ЗСУ відбили атаки ДРГ противника

Ілюстративне фото: військові ЗСУ в зоні ООС на Донбасі

Після цього ДРГ противника була змушена відступити під прикриттям вогню мінометів калібру 82 мм. Одна з мін вибухнула поруч із Чумаком, і боєць отримав осколкове поранення. Воїну також вчасно надали медичну допомогу та евакуювали.

Двох героїв за мужність і пильність представлять до нагороди.

"Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, за минулу добу двох окупантів ліквідовано, шість поранено", - додали в прес-центрі.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомлялося раніше, днями ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованої Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків. На думку екс-глави Донецької ОВЦА Павла Жебрівського, українські військові здатні взяти Горлівку за 3 дні.

Самі ж окупанти в мережі пишуть про те, що через паніку бойовики готуються здати ряд населених пунктів. 27 березня колишній ватажок терористів Ігор Гиркин (Стрєлков) визнавав в мережі, що ЗСУ "посунулися непогано", і можуть зайти в саму Горлівку.

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

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