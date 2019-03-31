Оккупантам крепко дали по зубам: ВСУ отбили атаки ДРГ противника

Фото: украинский военный на Донбассе в зоне ООС

ВСУ на Донбассе остановили продвижение ДРГ боевиков, оккупанты понесли потери

Накануне выборов президента 2019 украинские военные на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил отразили нападение оккупантов и остановили вражескую ДРГ, вследствие чего боевики понесли существенные потери. Двое воинов ВСУ получили ранения, и героям оказана вся необходимая медицинская помощ, сообщили в пресс-центре ООС.

Представитель Минобороны Алексей Жуганов 31 марта отметил, что по сравнению с предыдущими сутками, 30 марта обстановка в районе проведения ООС относительно стабилизировалась.

Утром около 10.30 противник пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов отдельной мехбригады ВСУ, которая защищает Авдеевку.

Стрелок солдат Дмитрий Соколовский заметил продвижение боевиков и вместе с побратимом открыл огонь. Оккупанты были вынуждены отступить под прикрытием огня. Одна из пуль ранила Дмитрию. Его оперативно доставили в военный госпиталь и угроз для жизни героя нет.

В тот же день вечером в Луганской области под прикрытием минометного огня группа вражеских диверсантов попыталась выйти во фланг подрахделения ВСУ. Около 21.40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак. Воин открыл огонь по врагу, отсекая его от наших позиций.

Иллюстративное фото: военные ВСУ в зоне ООС на Донбассе

После этого ДРГ противника была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. Одна из мин разорвалась рядом с Чумаком, и боец получил осколочное ранение. Воину также своевременно оказали медицинскую помощь и эвакуировали.

Двух героев за мужество и бдительность представят к наградам.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, за прошедшие сутки двух оккупантов ликвидировано, шесть - ранены", - добавили в пресс-центре.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось ранее, на днях ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков. По мнению экс-главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского, украинские военные в состоянии взять Горловку за 3 дня.

Сами же оккупанты в сети пишут о том, что из-за паники боевики готовятся сдать ряд населенных пунктов. 27 марта бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) признавал в сети, что ВСУ "подвинулись неплохо", и могут зайти в саму Горловку.

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".