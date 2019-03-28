ВСУ заняли новые позиции: в Горловке началась паника

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинские военные закрепились в городской черте Горловки

ВСУ вошли в Горловку и закрепились у городской черты. Об этом пишут пользователи социальных сетей и жители оккупированных территорий Украины.

По словам жителей Донбасса, в Горловке начинается паника. При этом, так называемые "власти" не дают никакой информации, все молчат, а от этого "паника только усиливается".

В одном из местных интернет-сообществ пишут, что в оккупированном россиянами Донецке подтвердили информацию о том, что украинские воины "реально подошли вплотную к Горловке, но не вошли в черту города".

"В Донецке среди жителей во всю ходят слухи, что готовятся к сдаче Ясиноватая, часть (или полностью) Горловки и несколько поселков под Донецком. Из Донецка сообщают, что информация по Горловке идет от жителей Горловки по телефонам. Военные эту информацию официально пока не подтверждают", - говорится в сообщении.

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Об этом говорит и бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков).

"Украинские военные еще продвинулись в "серой зоне" под Горловкой. Хвастаются, что уже "вошли в город". Пока это не так, но подвинулись неплохо - на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов" (прямо по окраинам). Сейчас там идут стычки и перестрелки. Вроде бы, "ничего серьезного". Но так в город постепенно и заползут - сил-то на нормальное прикрытие (стараниями Суркова, "кураторов" и "советников", а также их местных "шестерок") и, тем более, на контратаку - нету..." - написал Гиркин в соцсети.

О том, что ВСУ заняли новые позиции в Facebook сообщил также волонтер Андрей Шор. В комментариях к его посту пользователи подтверждают, что в Горловке и на окраинах слышны выстрелы.

"У нас громко с утра", - написала местная жительница.

"Нормально так подошли. Первый выстрел по промзоне горловской был", - прокомментировал другой юзер.

Горловская промзона (фото: facebook.com/tgorlovka)

Напомним, что на Донбассе за одну неделю погибли пятеро отважных украинских воинов.