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Могут взять за 3 дня: подробности прорыва ВСУ под Горловкой

STYLERВойна    29.03.2019 - 17:37
Могут взять за 3 дня: подробности прорыва ВСУ под Горловкой
Украинские военные (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинская армия на окраине оккупированной Горловки закрепилась на стратегических позициях

ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР". 27 марта это сообщение горячо обсуждалось в сети, а теперь информацию прокомментировал экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Отметим, что и сами оккупанты, и жители ОРДЛО в интернете сообщали о закреплении украинской армии прямо на окресностях Горловки. Ходили слухи, что боевики готовятся сдать ряд населенных пунктов. 

Так, под Горловкой силы ООС заняли стратегический природный рубеж на стыке Зайцево и Гладосово. 

Могут взять за 3 дня: подробности прорыва ВСУ под Горловкой

Зайцево и Гладосово под Горловкий (скрин: google.com/maps)

Жебривский в эфире телеканала "Прямый" подтвердил, что ВСУ продвигаются в направлении Горловки, заняли некоторые высоты, укрепили позиции и не дают пророссийским боевикам обстреливать украинские войска.

"Эта территория никем не контролировалась. Так называемая "серая зона". Туда заходили "орки" и обстреливали наши войска", - сказал он.

Могут взять за 3 дня: подробности прорыва ВСУ под Горловкой

Фото: военные ВСУ на Донбассе

Также политик высказал уверенность, что ВСУ могут освободить Горловку от боевиков за три дня. А на деоккупацию захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в Донецкой и Луганской областях хватит максимум двух недель, и с минимальными потерями.

Для этого необходимы четкие гарантии НАТО Украине о невмешательстве РФ в освобождение нашей земли.

 Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Как отметил волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook, комментируя информацию в сети о сокращении дистанции с противником до 350 метров возле Горловки, подобное происходит не только в том районе, но и по всей линии разграничения. 

"Выходят малые группы вперед, скрытно от противника капают, и закрепляются... Будет еще теплей, пойдет по нарастающей", - добавил он.

Отметим, что официальных заявлений относительно продвижения сил ООС на Донбассе не было. 

Могут взять за 3 дня: подробности прорыва ВСУ под Горловкой

Фото: Горловка (vg.dn.ua)

Как сообщалось ранее, 27 марта бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) также признавал в сети, что ВСУ "подвинулись неплохо", и могут зайти в саму Горловку.

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон". 

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